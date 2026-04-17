DAISYO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DAISYO lud am 14.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 15,53 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DAISYO noch ein Gewinn pro Aktie von 27,61 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,36 Prozent auf 13,83 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at