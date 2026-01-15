|
DAISYO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
DAISYO hat am 14.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 1,97 JPY gegenüber 6,17 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,76 Prozent auf 12,79 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
