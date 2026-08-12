Daito Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Daito Bank hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 51,53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 50,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,28 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,46 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at