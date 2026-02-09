|
Daito Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Daito Bank stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 32,21 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 25,63 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Daito Bank im vergangenen Quartal 4,04 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daito Bank 3,27 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
