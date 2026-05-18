Daito Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daito Bank lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 23,97 JPY. Im letzten Jahr hatte Daito Bank einen Gewinn von 7,00 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Daito Bank mit einem Umsatz von insgesamt 3,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,21 Prozent gesteigert.

Daito Bank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 132,66 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 105,06 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Daito Bank im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,76 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 12,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at