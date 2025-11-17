Daito Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Daito Bank äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 26,02 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daito Bank 28,79 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 3,22 Milliarden JPY gegenüber 3,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at