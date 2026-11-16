Daito Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Daito Bank hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41,30 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daito Bank 26,02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Daito Bank im vergangenen Quartal 4,22 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daito Bank 3,60 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at