Daito Chemix: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daito Chemix gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent auf 5,04 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 24,57 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Daito Chemix ein Gewinn pro Aktie von 25,47 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Daito Chemix mit einem Umsatz von insgesamt 19,48 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at