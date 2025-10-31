Daito Chemix hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Daito Chemix hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Daito Chemix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,04 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,48 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,78 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

