29.01.2026 06:31:29
Daito Chemix hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Daito Chemix gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 7,98 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daito Chemix noch ein Gewinn pro Aktie von 7,10 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 4,87 Milliarden JPY gegenüber 4,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
