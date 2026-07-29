Daito Chemix verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Daito Chemix hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Daito Chemix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,39 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,49 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Daito Chemix im vergangenen Quartal 5,13 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daito Chemix 4,78 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at