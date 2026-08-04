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04.08.2026 06:31:29
Daito Electron legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Daito Electron ließ sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daito Electron die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 86,19 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 71,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daito Electron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,36 Milliarden JPY im Vergleich zu 25,50 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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