Daito Electron stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daito Electron hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 97,13 JPY, nach 44,24 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,13 Prozent auf 30,69 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at