Daito Electron stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Daito Electron hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 68,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 81,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 30,34 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daito Electron 26,95 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 232,32 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Daito Electron 197,30 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 103,14 Milliarden JPY, während im Vorjahr 93,54 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at