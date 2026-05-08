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08.05.2026 06:31:29
Daito Electron verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Daito Electron gab am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 82,64 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daito Electron noch ein Gewinn pro Aktie von 48,22 JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Daito Electron 30,34 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5010,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 593,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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