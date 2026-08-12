Daito Koun: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daito Koun hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 25,71 JPY gegenüber 18,91 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,49 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,83 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at