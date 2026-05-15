Daito Koun: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Daito Koun gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,97 JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daito Koun in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,34 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,88 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 100,70 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 71,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,13 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 16,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at