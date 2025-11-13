|
Daito Koun hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Daito Koun hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 26,62 JPY. Im letzten Jahr hatte Daito Koun einen Gewinn von 18,68 JPY je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Daito Koun 4,55 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
