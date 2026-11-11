Daito Koun verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Daito Koun hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 23,44 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 26,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Daito Koun 4,73 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at