Daito Pharmaceutical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Daito Pharmaceutical gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 24,66 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daito Pharmaceutical 23,24 JPY je Aktie verdient.

Daito Pharmaceutical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,89 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at