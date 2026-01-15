|
Daito Pharmaceutical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Daito Pharmaceutical hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 18,08 JPY, nach 9,48 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,91 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,13 Milliarden JPY ausgewiesen.
