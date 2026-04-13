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13.04.2026 06:31:29
Daito Pharmaceutical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Daito Pharmaceutical hat am 10.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 35,21 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,59 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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