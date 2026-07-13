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13.07.2026 06:31:29
Daito Pharmaceutical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Daito Pharmaceutical lud am 10.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 30,96 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 22,88 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,03 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,92 Milliarden JPY.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 107,49 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Daito Pharmaceutical 62,74 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 50,65 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 50,64 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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