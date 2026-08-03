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03.08.2026 06:31:29
Daito Trust Construction mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Daito Trust Construction hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 72,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 72,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Daito Trust Construction mit einem Umsatz von insgesamt 480,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 478,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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