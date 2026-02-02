Daito Trust Construction öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Daito Trust Construction hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Daito Trust Construction im vergangenen Quartal 3,14 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daito Trust Construction 2,99 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at