|
02.02.2026 06:31:29
Daito Trust Construction öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Daito Trust Construction hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Daito Trust Construction im vergangenen Quartal 3,14 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daito Trust Construction 2,99 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!