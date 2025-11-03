|
03.11.2025
Daito Trust Construction präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Daito Trust Construction hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 77,69 JPY, nach 82,05 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 481,30 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 462,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 68,91 JPY geschätzt. Der Umsatz war auf 480,20 Milliarden JPY geschätzt worden.
