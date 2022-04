Daito Trust Construction: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Daito Trust Construction hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Daito Trust Construction hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 96,22 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -18,200 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 407,76 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 379,68 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 95,76 JPY geschätzt. Der Umsatz war auf 393,36 Milliarden JPY geschätzt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1021,43 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 909,31 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1.583,00 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1.488,92 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1039,72 JPY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1.571,32 Milliarden JPY beziffert.

