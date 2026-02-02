Daito Trust Construction stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daito Trust Construction lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 79,12 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daito Trust Construction 78,23 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 484,02 Milliarden JPY gegenüber 454,88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at