Daito Trust Construction stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daito Trust Construction äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, nach 0,130 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,92 Prozent auf 3,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Daito Trust Construction 3,31 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at