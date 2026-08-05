Daito Woolen Spinning Weaving: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daito Woolen Spinning Weaving ließ sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daito Woolen Spinning Weaving die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,11 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daito Woolen Spinning Weaving 0,860 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 898,8 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 877,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at