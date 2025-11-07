Daito Woolen Spinning Weaving: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Daito Woolen Spinning Weaving hat am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 JPY, nach 1,04 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,41 Prozent auf 1,04 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,09 Milliarden JPY gelegen.

