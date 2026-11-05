Daito Woolen Spinning Weaving: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Daito Woolen Spinning Weaving lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 2,21 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daito Woolen Spinning Weaving noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,02 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at