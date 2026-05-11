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11.05.2026 06:31:29
Daito Woolen Spinning Weaving stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Daito Woolen Spinning Weaving präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -0,370 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Daito Woolen Spinning Weaving mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,19 Prozent verringert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,83 JPY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 4,11 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 4,01 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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