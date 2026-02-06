|
Daito Woolen Spinning Weaving verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Daito Woolen Spinning Weaving hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 1,99 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daito Woolen Spinning Weaving 0,920 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
