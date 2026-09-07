DAIWA COMPUTER: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DAIWA COMPUTER präsentierte am 04.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 21,31 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DAIWA COMPUTER 30,49 JPY je Aktie eingenommen.

DAIWA COMPUTER hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 853,0 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 808,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 56,17 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte DAIWA COMPUTER 107,73 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,24 Milliarden JPY gegenüber 3,20 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at