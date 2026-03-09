DAIWA COMPUTER: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DAIWA COMPUTER hat am 06.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,23 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 31,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat DAIWA COMPUTER im vergangenen Quartal 784,0 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DAIWA COMPUTER 823,7 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at