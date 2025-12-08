|
DAIWA COMPUTER zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
DAIWA COMPUTER hat am 05.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 22,73 JPY je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 767,3 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 756,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
