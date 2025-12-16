DAIWA CYCLE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DAIWA CYCLE lud am 15.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 95,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 97,89 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,11 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,65 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at