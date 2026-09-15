DAIWA CYCLE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DAIWA CYCLE veröffentlichte am 14.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 46,98 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 58,27 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DAIWA CYCLE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,39 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,85 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at