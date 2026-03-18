18.03.2026 06:31:28

DAIWA CYCLE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DAIWA CYCLE veröffentlichte am 16.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 40,04 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 44,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,95 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DAIWA CYCLE einen Umsatz von 4,13 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 345,37 JPY. Im Vorjahr hatte DAIWA CYCLE 328,58 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 21,11 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte DAIWA CYCLE einen Umsatz von 18,35 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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