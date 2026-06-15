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15.06.2026 06:31:29
DAIWA CYCLE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
DAIWA CYCLE veröffentlichte am 12.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 156,10 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 151,10 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 6,96 Milliarden JPY gegenüber 6,20 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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