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13.04.2026 06:31:29
Daiwa gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Daiwa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -229,41 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Daiwa ein EPS von 11,86 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Daiwa im vergangenen Quartal 4,34 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daiwa 4,49 Milliarden JPY umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -201,910 JPY. Im Vorjahr waren 34,33 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Daiwa 15,98 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 16,43 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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