Daiwa hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Daiwa hat am 13.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,990 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,52 Prozent auf 3,66 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at