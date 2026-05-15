Daiwa House Industry: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Daiwa House Industry hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,930 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 9,86 Milliarden USD gegenüber 9,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,76 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,37 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Daiwa House Industry im vergangenen Geschäftsjahr 37,01 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daiwa House Industry 35,65 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at