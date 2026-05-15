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15.05.2026 06:31:29
Daiwa House Industry: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Daiwa House Industry hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 202,24 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daiwa House Industry 141,78 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,18 Prozent auf 1 546,57 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 484,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 566,47 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Daiwa House Industry 514,00 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5 576,86 Milliarden JPY gegenüber 5 434,82 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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