Daiwa House Industry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daiwa House Industry hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 141,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 127,74 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,84 Prozent auf 1 399,35 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 297,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at