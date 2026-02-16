Daiwa House Industry gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daiwa House Industry präsentierte in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,840 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,08 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 8,52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

