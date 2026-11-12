Daiwa House Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daiwa House Industry ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daiwa House Industry die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 54,02 JPY gegenüber 49,69 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Daiwa House Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 504,27 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 338,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at