Daiwa House Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Daiwa House Industry hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,02 Prozent auf 9,45 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at