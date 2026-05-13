Daiwa Aktie
WKN: 900123 / ISIN: JP3500200005
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13.05.2026 12:43:51
Daiwa House Logistics Trust posts 12.4% fall in Q1 NPI on weaker foreign currencies
A lower contribution from its Japan portfolio was also cited for the declineWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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